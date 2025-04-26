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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Southern Corfu, Греция

Municipal Unit of Meliteieis
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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Халикоунас, Греция
Таунхаус 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$843,888
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Southern Corfu, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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