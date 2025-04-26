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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Southern Corfu, Греция

Municipal Unit of Meliteieis
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1 объект найдено
Таунхаус 2 комнаты в Айос-Маттеос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$76,599
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Southern Corfu, Греция

с видом на море
Недорогая
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