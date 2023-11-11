Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Пиргос

Земельные участки в Пиргос, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Фонетика, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фонетика, Греция
Комнаты 1
Площадь 12 200 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€390,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Границейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€125,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Границейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 480 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ханакия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ханакия, Греция
Комнаты 1
Площадь 12 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Миртия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Миртия, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 250 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5250 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колод…
€90,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Витинейка, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Витинейка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 128587 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Палаоварвасаина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Палаоварвасаина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в поселке Варвасена, муниципалитета города Пиргос. На территории участка п…
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лампети, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 270 кв.м. на полуострове Пелопоннес
€80,000
Realting.com
Перейти