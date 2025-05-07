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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

Panorama Municipal Unit
13
Chortiatis Municipal Unit
8
Pylaia Municipal Unit
4
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10 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$396,622
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$1,20 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$185,843
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
$678,433
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 335 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$670,530
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены три отдельно стоящих дома, 270 кв.м. каждый, на участке площадью 2300 …
$1,78 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 кладо…
$589,793
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$614,652
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
$679,862
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 5/1
Продается 5-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$240,273
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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