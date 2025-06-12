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Коттеджи с видом на море в Municipality of Piraeus, Греция

Пирей
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$576,073
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Piraeus, Греция

с видом на горы
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