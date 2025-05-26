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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Piraeus, Греция

Пирей
6
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Здание 200 кв.м на участке 120 кв.м, недалеко от порта ПирейПодходит для профессионального и…
$491,722
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Piraeus, Греция

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