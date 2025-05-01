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Квартиры с видом на горы в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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18
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25
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6 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 165 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж …
$526,738
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Квартира 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 205 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Девятый этаж …
$1,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$333,998
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/2
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$459,247
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на одиннадцатом этаже и …
$568,346
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 108 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$474,903
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Palaio Faliro, Греция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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