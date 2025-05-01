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Квартиры с террасой в Municipality of Palaio Faliro, Греция

двухкомнатные
18
трехкомнатные
25
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Новая малоэтажная резиденция рядом с парком и гаванью, Палео Фалиро, Греция Предлагаются но…
$405,711
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция Новый…
$642,895
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Параметры недвижимости в Municipality of Palaio Faliro, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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