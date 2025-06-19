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Виллы с видом на горы в Municipality of Paiania, Греция

Paiania Municipal Unit
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,96 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Paiania, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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