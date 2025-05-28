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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Paiania, Греция

Paiania Municipal Unit
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3 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$247,367
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в новом жилом доме в Коропи. Также на продажу предлагаются следующие объ…
$301,738
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Paiania, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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