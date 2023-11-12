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Виллы в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings в Moutsouna, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings
Moutsouna, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Вилла на продажу в восточной части Наксоса. Недвижимость состоит из 2 независимых независимы…
€1,60 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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