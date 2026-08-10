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Таунхаусы в Municipality of Nafplio, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Неа Тиринта, Греция
Таунхаус
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$554,933
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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