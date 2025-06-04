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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Nafplio, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 9 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Таунхаус 9 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$490,559
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на море
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