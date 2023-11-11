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Таунхаусы в Municipality of Mykonos, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Klouvas, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
€6,50 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ано-Мера, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ано-Мера, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€700,000

Параметры недвижимости в Municipality of Mykonos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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