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Коттеджи с видом на море в Municipality of Monemvasia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Номия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Номия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$419,081
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Monemvasia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов