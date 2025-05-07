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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Marathonas, Греция

Nea Makri Municipal Unit
24
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17 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Като-Сулион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Като-Сулион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 93 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$386,185
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$511,434
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$396,622
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$480,122
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$427,935
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$386,185
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$386,185
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 406 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$469,684
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Коттедж 10 комнат в Марафон, Греция
Коттедж 10 комнат
Марафон, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$532,309
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$626,246
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$819,338
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 244 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$438,372
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$688,871
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 8
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
$581,126
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
$759,934
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$1,15 млн
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Коттедж 4 комнаты в Марафон, Греция
Коттедж 4 комнаты
Марафон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$782,807
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Параметры недвижимости в Municipality of Marathonas, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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