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Коттеджи в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из 2…
$215,481
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$219,186
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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