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Коттеджи с бассейном в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- West Attica: Mandra - Palaiochorio 250 Sq.m., 3 Bedro…
$412,281
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Параметры недвижимости в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция

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