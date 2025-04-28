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Виллы с видом на море в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

Municipal Unit of Loutraki Perachora
18
Лутракион
3
Вилла Удалить
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10 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$636,683
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Вилла 7 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Роскошная  вилла 480 кв.м  с бассейном  80 кв.м на участке площадью 5850 кв.м с завораживающ…
$1,74 млн
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Sideris Real Estate
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Вилла 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Частный дом 325 м2 с бассейном перед пляжем с панорамным видом на море - Участок 2 сотки -…
$807,379
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Sideris Real Estate
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Вилла 5 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 5 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный особняк площадью 135 м2  на участке площадью 700 м2  . Это высокоэстетичная и сейс…
$415,017
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Sideris Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 1342 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в …
$473,189
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Sideris Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 698 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в с…
$399,581
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Sideris Real Estate
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Вилла 10 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
- Лутраки-Перахора - Роскошное здание 600 м2 на участке 6000 м2. Здание состоит из 4 полнос…
$2,71 млн
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Sideris Real Estate
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Вилла 9 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 9 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Вилла 250 кв.м. с изумительным видом на море и горы! - Земельный участок 8000 кв.м. - Ба…
$809,025
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Sideris Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Недавно построенный особняк с видом на море площадью 181m² в туристическом и курортном  го…
$968,484
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Sideris Real Estate
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Вилла 10 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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