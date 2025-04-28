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Виллы с садом в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

Municipal Unit of Loutraki Perachora
18
Лутракион
3
Вилла Удалить
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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 1342 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в …
$473,189
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Агентство
Sideris Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 698 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в с…
$399,581
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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