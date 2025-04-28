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Дома с садом в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

Municipal Unit of Loutraki Perachora
99
Лутракион
8
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
4
13 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отдельный дом с панорамным видом в Перахоре, Лутраки Расположенный на пышном зеленом участке…
$305,379
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 145 кв. м. недалеко от  Лутраки с полуподвалом площа…
$210,270
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Дом 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается отдельный дом площадью 74 кв. м на участке земли площадью 495 кв. м на озере Гераи…
$107,935
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Дуплекс 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дуплекс 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Лутраки, район Ливадаки - Продаея дом общей площадью 80 кв.м. (30 кв.м первый этаж и 50 к…
$232,578
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Дом 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся Двухэтажный дом 125 кв.м с видом на море и горы! В окружении природы этот очарова…
$269,837
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Дом 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается отдельный дом на участке 700 кв.м., настоящий рай, сочетающий в себе природу и без…
$367,697
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Дом 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Частный дом площадью 105 кв.м. в Ано Карбунари в Лутраки!    - С неограниченным видом на …
$204,870
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 1342 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в …
$473,189
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Особняк 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
- Район Лутраки возле спортивного лагеря, расстояние от центра 4 км. - Частный дом 88 кв.м.…
$130,506
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 698 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в с…
$399,581
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Особняк 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Уникальное предложение: отдельно стоящий дом в Лутраки!  Этот изысканный дом площадью 200 кв…
$669,620
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Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Двухэтажный особняк площадью 280 кв. м на продажу в Карбунари, Лутраки. - Двухэтажный осо…
$526,725
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Современный роскошный трехэтажный мезонет на продажу в Лутраки Коринтия всего в 20 метрах от…
$441,575
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Типы недвижимости в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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