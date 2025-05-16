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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Kropia, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Kropia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Kropia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$1,86 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Коропион, Греция
Таунхаус 5 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$260,936
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Kropia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Kropia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$1,62 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Kropia, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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