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Квартиры с видом на горы в Municipality of Korydallos, Греция

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Korydallos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Korydallos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$276,515
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Korydallos, Греция

с террасой
Недорогая
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