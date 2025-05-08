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Квартиры с террасой в Municipality of Korydallos, Греция

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Korydallos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Korydallos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция в спокойном районе, в 600 метрах от станции метро, Коридаллос, Греция Пред…
$255,396
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Параметры недвижимости в Municipality of Korydallos, Греция

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