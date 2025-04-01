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Отели в Каламата, Греция

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1 объект найдено
Отель 497 м² в Каламата, Греция
Отель 497 м²
Каламата, Греция
Количество спален 44
Площадь 497 м²
4* operating hotel, with 44 rooms and 110 beds, a neoclassical building of a 2,966.87sq.m. T…
$5,86 млн
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