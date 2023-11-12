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Коммерческая недвижимость в Каламата, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Каламата, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Каламата, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на город…
€450,000
Коммерческая 2 спальни с видом на море, с furnishings в Каламата, Греция
Коммерческая 2 спальни с видом на море, с furnishings
Каламата, Греция
Комнаты 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу помещение коммерческого типа, которое в данный момент функционирует …
€400,000
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