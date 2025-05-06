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Квартиры с видом на море в Municipality of Glyfada, Греция

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20 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 375 кв.м в Афинах. Квартира расположена на 2 уровнях. Четвертый …
$2,87 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на море
$354,873
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5
Продается дуплекс площадью 130 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой этаж с…
$1,37 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,67 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция Предлагаются квартиры в рез…
$300,267
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$2,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция Предлагаются двухуровневые апа…
$451,019
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция Предлагаются квартиры с видом на море, ба…
$644,976
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 116 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$825,762
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$299,044
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$750,431
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$472,753
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Квартира 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 255 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
$1,67 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 181 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$2,62 млн
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Квартира 4 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 4
Глифада, Кендро (Центр), Апартаменты Продажа, 148 кв.м., Статус объекта: Строящийся, Этаж: 3…
$1,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция Предлагаются квартиры с балкон…
$453,035
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 262 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
$2,66 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция с садом рядом с пляжами, Глифада, Греция Предлагаются современные …
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Glyfada, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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