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Квартиры с террасой в Municipality of Glyfada, Греция

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9 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция Предлаг…
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция Предлагаются квартиры в рез…
$300,267
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция Предлагаются двухуровневые апа…
$451,019
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция Предлагаются квартиры с видом на море, ба…
$644,976
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция Предлагаются апартаменты с собственн…
$721,895
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция Предлагаются квартиры с балкон…
$453,035
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция с садом рядом с пляжами, Глифада, Греция Предлагаются современные …
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Glyfada, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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