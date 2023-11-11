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Коттеджи в Municipality of Eurotas, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Еракион, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Еракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Находится недалеко от города Сп…
€150,000

Параметры недвижимости в Municipality of Eurotas, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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