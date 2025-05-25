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Виллы с видом на море в Municipality of Ermionida, Греция

Municipal Unit of Kranidi
20
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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Петроталасса, Греция
Вилла 1 комната
Петроталасса, Греция
Число комнат 1
Площадь 964 м²
Предлагается к продаже 4-этажная вилла площадью 964 кв.м, расположенная в живописном курортн…
$4,18 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 480 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Вилла имеет угловое …
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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