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Коттеджи с бассейном в Municipality of Ermionida, Греция

Municipal Unit of Kranidi
10
Municipal Unit of Ermioni
4
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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$1,79 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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