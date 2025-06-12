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Таунхаусы с бассейном в Municipality of Dionysos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 335 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$822,320
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Dionysos, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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