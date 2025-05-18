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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Dionysos, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Подвал сост…
$761,933
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$887,182
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 1
Площадь 667 м²
Количество этажей 1
Дом находится в северном пригороде Афин в г. Стамата. Вилла состоит из трех уровней: На перв…
$1,90 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Dionysos, Греция

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