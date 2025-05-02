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Коттеджи с бассейном в Municipality of Dionysos, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 717 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 717 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$986,671
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$2,62 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
$913,861
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Параметры недвижимости в Municipality of Dionysos, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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