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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Dionysos, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$866,307
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 717 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 717 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$986,671
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$2,62 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,02 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Dionysos, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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