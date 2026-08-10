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Жилье в Municipality of Dafni Ymittos, Греция

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Municipal Unit of Dafni
6
1 объект найдено
Студия 1 комната в Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Апартаменты с обслуживанием — идеальный вариант жилья для студентов, молодых специалистов, т…
$116,077
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Параметры недвижимости в Municipality of Dafni Ymittos, Греция

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