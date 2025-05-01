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Квартиры с садом в Municipality of Corinth, Греция

Municipal Unit of Assos Lechaio
6
Асос
5
Municipal Unit of Corinth
4
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
КЕХРИЕС, КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ 122m2, 180.000€ Красивый дом, сочетающий в себе спокойствие …
$188,613
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Агентство
Sideris Real Estate
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