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Виллы с видом на море в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

Корфу
10
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14 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 9 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,20 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Вилла 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
$1,72 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла площадью 300 кв.м, расположенная на склоне холма в районе Като Кор…
$1,82 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,96 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,98 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Гувья, Греция
Вилла 8 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Спартилас, Греция
Вилла 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Продается вилла площадью 480 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$3,36 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 5 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,03 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Гувья, Греция
Вилла 7 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$2,61 млн
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Вилла 5 комнат в Гувья, Греция
Вилла 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$3,02 млн
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Вилла 3 комнаты в Синарадес, Греция
Вилла 3 комнаты
Синарадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$887,182
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$677,306
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Параметры недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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