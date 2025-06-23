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Виллы с видом на море в Municipality of Athens, Греция

Афины
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1 объект найдено
Вилла 13 комнат в Municipality of Athens, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

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