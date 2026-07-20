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DC Constructions

54 Kapodistriou Ave., 151 23 Marousi
;
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1992
На платформе
На платформе
3 года 9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
ddcode.co.uk
Время работы
Закрыто сейчас
О застройщике

Строительная компания, воплощающая в жизнь ваши архитектурные мечты.
Как одна из ведущих и инновационных компаний в строительной отрасли, мы гордимся тем, что предлагаем исключительные и устойчивые решения нашим уважаемым клиентам.

Благодаря страстной команде опытных специалистов и передовым технологиям, мы специализируемся на создании знаковых сооружений, которые переопределяют облик городов и сообществ.

Услуги

От жилых комплексов до коммерческих помещений, инфраструктурных проектов и риэлторских услуг — наша приверженность качеству, безопасности и срокам гарантирует, что каждый проект и каждая сделка, за которые мы берёмся, выполняются с высочайшей точностью и мастерством.

Давайте строить лучшее будущее вместе.

Наши партнеры
1 агент
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Новостройки (1)
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс " W Hotels & Residences Al Marjan Island " от Dalands Holding совместно с Marriott International
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,28 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 21
W Hotels & Residences Al Marjan Island, Рас-Аль-Хайма Знаковое сотрудничество Dalands Holding и Marriott International W Hotels & Residences Al Marjan Island знаменует собой дебют первого брендированного жилого проекта под маркой W Hotels на побережье ОАЭ, с видом на будущий курорт-каз…
Застройщик
DC Constructions
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Застройщик
DC Constructions
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Показать все Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Mina Al arab, ОАЭ
от
$256,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 18
Добро пожаловать в Solera, Downtown Mina – Новый Жилой Комплекс от RAK Properties RAK Properties — ведущий застройщик, стремящийся создавать исключительные и устойчивые направления. Уютная жизнь у моря в сочетании с городской элегантностью — Рас-Аль-Хайма Откройте для себя Solera …
Застройщик
DC Constructions
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Застройщик
DC Constructions
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Евгениос Г. Димитриадис
Евгениос Г. Димитриадис
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AYS Developments Limited - это ведущая девелоперская компания с успешным опытом работы в сфере недвижимости и стиля жизни. Значительно присутствуя на нескольких ключевых мировых рынках, мы имеем портфель эксклюзивных объектов недвижимости в России и Финляндии. В ОАЭ наша миссия состоит в том…
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