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Коттеджи с бассейном в Municipality of Aegina, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Вафи, Греция
Коттедж 6 комнат
Вафи, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$809,129
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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