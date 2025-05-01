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Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Vocha, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$260,936
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vocha, Греция

с видом на море
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