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Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Velos, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$234,842
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$123,162
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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