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Квартиры в Municipal Unit of Psychiko, Греция

трехкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€190,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€388,500
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€336,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 61 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€190,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Psychiko, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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