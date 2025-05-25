Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Meliteieis
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

Вилла Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$887,182
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Пентати, Греция
Вилла 4 комнаты
Пентати, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Айос-Маттеос, Греция
Вилла 11 комнат
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 265 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 5 спаль…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти