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Таунхаусы с бассейном в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$375,748
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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