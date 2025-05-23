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Таунхаусы с гаражом в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 14 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 14 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Частный дом 750m² имеет два уровня . Находитсяна  участке  площадью 9000 квм . Дом находится…
$412,288
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 18 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 18 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 18
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Недостроенный дом 840 кв.м в районе Святого Пантелеймона с безграничным видом на море и горы…
$1,08 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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