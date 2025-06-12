Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Loutraki - Perachora
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти