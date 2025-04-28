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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

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14 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
$391,404
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Коттедж 11 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 11 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$1,25 млн
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Коттедж 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
$375,748
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Коттедж 1 комната в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
$122,930
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Коттедж 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$417,497
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Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$313,123
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Коттедж 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$268,212
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Коттедж 7 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$333,998
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Коттедж 7 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Писиа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Писиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из 4 спальных комна…
$346,828
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Коттедж 7 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$469,684
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Коттедж 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$500,997
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Коттедж 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$939,369
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Коттедж 4 комнаты в Лутракион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Продается роскошный мезонет площадью 135 м². - Вид на море - На 3 уровнях - Первый этаж…
$377,545
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Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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