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Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Keratea, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Keratea, Греция

с видом на море
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